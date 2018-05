Rada miejska SLD i zarząd wojewódzki tej partii jednogłośnie opowiedziały się w piątek za koalicją ze środowiskiem Rafała Dutkiewicza i Nowoczesną. Będzie wspólna lista i Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w magistracie, jako wspólny kandydat na prezydenta Wrocławia.

- Porozumienie, które wspólnie wypracowaliśmy, opiera się na fundamencie programowym - mówi Bartłomiej Ciążyński, szef wrocławskich struktur SLD. - Wrocław potrzebuje korekty, przedefiniowania priorytetów, większego zorientowania na potrzeby socjalne mieszkańców.

Ciążyński przypomina, że w marcu Sojusz zaprezentował dokument programowy „10 ważnych spraw dla Wrocławia”, w którym pokazał sposób na tę zmianę. Partnerzy koalicyjni zaakceptowali postulaty SLD dotyczące m.in. poprawy komunikacji miejskiej by kursowała „wszędzie, często i ekologicznie”, budowy parkingów i dróg do nowych osiedli, zwiększenia nakładów na remonty mieszkań komunalnych i budowę nowych, kontynuowanie programu gabinetów dentystycznych w szkołach. Pojawią się one jako załącznik do umowy stron, która zostanie podpisana do końca maja.