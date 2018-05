Jeszcze w kwietniu data otwarcia obwodnicy nie była pewna. Spółka Wrocławskie Inwestycje, która nadzoruje realizację prac, zapewniała wprawdzie, że na 19 maja wszystko będzie gotowe. Jednak ostateczna decyzja należała do wydziału inżynierii miejskiej w magistracie, który już raz zdecydował przełożyć termin udostępnienia trasy kierowcom.

Mieszkańcy Leśnicy zabiegali o obwodnicę od ponad 10 lat. Byli tak zdeterminowani, że zdecydowali się nawet na blokadę przecinającej osiedle zatłoczonej ul. Średzkiej, by w ten sposób wymusić budowę trasy. Inwestycja wciąż się jednak odwlekała. Długo ciągnął się spór z właścicielami domów w sąsiednim Jerzmanowie, którzy drogi nie chcieli. Do tego pojawiły się kłopoty z finansowaniem prac. W końcu udało się jednak pokonać wszystkie formalne przeciwności i w październiku 2015 roku na budowę mógł wreszcie wjechać ciężki sprzęt. Wtedy jednak zaczęły się kolejne kłopoty. Okazało się, że nie można zbudować środkowego odcinka trasy w rejonie ulic Osinieckiej i Piołunowej, bo projekt nie spełniał norm określających odległości między skrzyżowaniami. Trzeba było uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów. Zajęło to aż 10 miesięcy. Z tego powodu odcinek ten wciąż nie jest gotowy.