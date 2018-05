Ryanair, gdy zaczynał w 1985 r., przewoził 5 tysięcy pasażerów rocznie. 15 lat później było ich już 7 milionów, a w ubiegłym roku 120 milionów.

Codziennie przewoźnik wykonuje 1800 lotów do ponad 200 miejsc w 33 krajach, a połączenia obsługiwane są przez 430 boeingów 737-800.

– Ta skala cały czas rośnie, bo coraz więcej osób wybiera podróż samolotem. Tymczasem maszyny muszą latać bezpiecznie. A to oznacza, że trzeba im robić przeglądy i o nie dbać – opowiada Barbara Kaśnikowska, General Manager Wrocław Aircraft Maintenance Services.

I dodaje: – Przeglądy liniowe wykonywane są co noc. Związane są z bieżącą kontrolą stanu samolotu. Przynajmniej raz na półtora roku maszyny przechodzą gruntowny przegląd, który trwa od 2 do 21 dni. Wykonywane są one w jednej z czterech baz: w Prestwick, Sewilli, Kownie i właśnie we Wrocławiu.

Klasa pod patronatem

Wrocław Aircraft Maintenance Services (WAMS) funkcjonuje od czerwca 2017 r. i samych tylko gruntownych przeglądów wykonano tu już 110. Liczba mechaników to około 140 osób. Docelowo ma być 180, jednak na rynku pracy nieustannie brakuje specjalistów z doświadczeniem technicznym.

– Dlatego WAMS podpisał porozumienie z Lotniczymi Zakładami Naukowymi o utworzeniu od września tego roku klasy patronackiej mechanika lotniczego – opowiada Andy Holder, członek zarządu WAMS. – To długofalowa strategia. Pierwsi absolwenci tej klasy trafią do pracy w WAMS w 2022 roku. Będą to świetnie przygotowani specjaliści. Potrzebujemy coraz więcej mechaników lotniczych, żeby utrzymać flotę Ryanaira. To kwestia bezpieczeństwa, która jest naszym priorytetem.