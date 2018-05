Do tej pory samochody Renault Kangoo Van dostępne były tylko pod krakowską Ikeą. Teraz doszły Poznań, Gdańsk, Warszawa i Wrocław, gdzie pod sklepem będą stały cztery sztuki dostawczego auta. To wynik umowy pomiędzy firmą Traficar i Ikea Retail. Do końca maja kolejne dostawcze samochody na minuty będą dostępne przy sklepach sieci w całym kraju.

– Kiedy we wrześniu 2017 r. wystartowaliśmy z usługą w Krakowie, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zdobędzie uznanie. Zobaczyliśmy też, że w całej Polsce użytkownicy Traficara są zainteresowani tego typu opcją – mówi Konrad Karpiński, dyrektor operacyjny w firmie Traficar.

I dodaje: – Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na ich potrzeby i rozszerzyć flotę samochodów dostawczych w miastach, w których dostępny jest Traficar.

Dostawcze pojazdy oferują przestronną przestrzeń bagażową o wymiarach: 190 cm (długość), 120 cm (szerokość) i 110 cm (wysokość). Może ona zostać dodatkowo powiększona do 290 cm długości poprzez złożenie fotela pasażera. Tym samym do bagażnika zmieści się nawet najdłuższa paczka z szafą PAX z Ikei.