Program DDOM – czyli Dom Dziennej Opieki Medycznej w szpitalu Vratislavia Medica przy ul. Lekarskiej we Wrocławiu – to projekt skierowany do osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Są to np. pacjenci po udarach czy wypadkach komunikacyjnych.

W szpitalu mają zapewnioną opiekę w godz. 8-16. W tym czasie uczestniczą w zajęciach grupowych, które poprawiają sprawność intelektualną, mają zapewnione także badania diagnostyczne, indywidualną rehabilitację, pracę z logopedą, psychologiem czy kardiologiem. – Nie istnieje jeden program rehabilitacji dla wszystkich naszych pacjentów. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i na podstawie konkretnych dolegliwości dobieramy odpowiednią terapię – mówi Piotr Dominiak, dyrektor ds. fizjoterapii w szpitalu Vratislavia Medica

Poza opieką lekarską pacjenci mają zapewnione posiłki i transport taksówką do szpitala i z powrotem do domu.

– Pierwszy raz poczułem się tutaj traktowany jak człowiek. Wszyscy są bardzo mili, zaangażowani i naprawdę chcą nam, pacjentom, pomóc. Trafiłem tutaj po udarze, nie potrafiłem ani chodzić, ani mówić. A teraz proszę zobaczyć. Dalej czasem brakuje mi słów i nie przemieszczam się szybko, ale po trzech miesiącach czuję, że znowu żyję. Poza tym poznałem tu świetnych ludzi – mówi Zbigniew Misiński i pokazuje palcem swojego nowego najlepszego kolegę, który również przeszedł udar. – Rehabilitacja to jedno, ale ważne jest też, że tutaj cały czas ma się kontakt z innymi ludźmi. W mieszkaniu dużo czasu spędzałem sam, jak tu przyszedłem, to nawet nie miałem ochoty z nikim rozmawiać, zresztą mówienie sprawiało mi trudność. A teraz jestem nie tylko zdrowszy, ale też szczęśliwszy. Umawiamy się właśnie na grilla z okazji zakończonego leczenia – uśmiecha się Włodzimierz Furmański. Pan Zbigniew dodaje, że zajęcia w grupach motywują do tego, by szybciej robić postępy. – Jak na spacerze Włodek zaczynał iść szybciej, to ja też od razu próbowałem, żeby nie zostać w tyle.