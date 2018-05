– Śledztwo prowadzone jest dwutorowo. Badane są nieprawidłowości dotyczące postępowania, które doprowadziło do skazania Tomasza Komendy, m.in. ustalamy, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznań, a także zatajania tych, które świadczyłyby o jego niewinności. A jeżeli tak, to kto za to odpowiada. Jednocześnie sprawdzamy nieprawidłowości związane z jego pobytem w zakładach karnych. Chodzi o wszystkie przejawy związane z nieodpowiednim traktowaniem osadzonego – mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Tomasz Komenda o pobycie w więzieniu mówił: – To był horror, którego nie życzę najgorszemu wrogowi.

Nad sprawą od dwóch miesięcy pracuje trójka prokuratorów, a niektóre czynności zostały zlecone policjantom z wrocławskiego wydziału spraw wewnętrznych. Do tej pory przesłuchano m.in. Tomasza Komendę i jego rodzinę oraz prokuratora Bartosza Biernata i jego przełożonego, którego już w 2010 r. miał informować, że za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi może odpowiadać ktoś inny.

Wiele wątków do poruszenia