Chodzi o Alyki, znajdującą się na parterze kompleksu Sky Tower. Okazała się najlepsza pod względem obsługi zarówno krajowo, jak i lokalnie, a dodatkowo wygrała miejską kategorię na najlepszą przystawkę.

O Alyki

„Alyki” to nie tylko nazwa restauracji, ale też zatoki na greckiej wyspie Thassos. – Wyjeżdżamy w różne zakątki świata nawet 10 razy w roku i zawsze wracamy z nowymi pomysłami – opowiadają właściciele – Basia i Jacek Szydłowscy.

Mówią o sobie, że są mistrzami last minute. Jak tylko Jacek znajdzie tanie bilety, to pakują się i w drogę. – Byliśmy w prawie każdej europejskiej stolicy, ale i tak najbardziej kulinarnie polubiliśmy Azję i Tajlandię. Najczęściej odwiedzamy Włochy, ale miło wspominamy Kubę i tegoroczne wyjazdy do USA i Albanii. Właśnie planują listopadowy wyjazd do Izraela. – Zawsze nas interesowało, co miejscowi jedzą. Omijamy strefy dla turystów. Poznajemy prawdziwą, lokalną kuchnię – mówią.