„Jestem stałym bywalcem tych rejonów i niestety z roku na rok sytuacja się pogarsza” – pisze pan Ludwik w liście do naszej redakcji.

„W tym roku jest najgorzej od lat, śmieci walają się wszędzie, śmietniki owszem są opróżniane, ale już dookoła ich nikt się nie schyli” – zaznacza Czytelnik.

I dodaje: „Codziennie chodzę tam na spacery i oglądam pracę firm odpowiedzialnych za zieleń. Koszenie wygląda koszmarnie, wykonują to niedokładnie, zostawiają skoszoną trawę na trawnikach i do tego robią to w dni, kiedy najwięcej ludzi zwiedza powyższe okolice. W Ogrodzie Japońskim od ponad trzech tygodni nie działa wodospad, a nigdzie nie ma o tym informacji. Jedynie obsługa po moim zapytaniu mówi o awarii pompy. Słyszałem wiele niezadowolonych uwag turystów. Dodatkowo chwasty są wszędzie, woda w stawie jest tak brudna, że nie widać ryb. Jest w niej pełno liści i gałęzi. Połamane konary leżą też na trawnikach. W Ogrodzie Japońskim w sobotę przed weekendem majowym przy bardzo dużej liczbie turystów przeprowadzano malowanie mostku i zwiedzający przeciskali się bokiem, co tworzyło bardzo duże kolejki. Czy nie mogli tego zrobić w dzień powszedni? Zastanawia mnie, czy osoba kontrolująca i planująca nadzoruje w ogóle firmy wykonujące te zlecenia. Czy miasto jest zorientowane w tej sytuacji? Takie piękne obiekty jak ogród i Pergola są wizytówkami naszego miasta i powinno się o nie najlepiej dbać, szczególnie o zieleń i czystość”.