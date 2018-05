Noc Muzeów po raz pierwszy zorganizowano 21 lat temu w Berlinie. Już cztery lata później stała się imprezą o międzynarodowym zasięgu - dziś bierze w niej udział ponad sto europejskich miast. Wrocław szybko dołączył do tego grona - co roku w trzeci weekend maja miejskie placówki odnotowują frekwencyjne rekordy. Tysiące ludzi spędzają wieczór i część nocy, wędrując pomiędzy muzeami i galeriami.

Początkowo atrakcją była sama możliwość odwiedzenia ich późnym wieczorem, kiedy zwykle są zamknięte. Jednak szybko impreza rozrosła się i dziś obejmuje także koncerty, spektakle, warsztaty, wykłady i gry terenowe. W ramach nocy muzeów można będzie nie tylko obejrzeć kilka wystaw, ale też m.in. własnoręcznie zrobić tabletkę, pastę do zębów, odlew skamieniałości i skleić model statku z papieru.

Noc wystartuje o 18 w Muzeum Architektury, gdzie będzie można m.in. zobaczyć wystawę Leona Tarasewicza, ale niektóre placówki przygotowały atrakcje dla najmłodszych uczestników jeszcze wcześniej - tak jest np. w Muzeum Etnograficznym, gdzie o 16 rozpoczną się warsztaty dla dzieci, czy w Muzeum Farmacji, gdzie inicjujący imprezę wykład zacznie się godzinę wcześniej. Tej nocy można w ciemno odwiedzić każdą z placówek - w Muzeum Narodowym, Miejskim, Współczesnym, czy Muzeum Pana Tadeusza zastaniemy otwarte drzwi i bogaty program. Wyjątkowe atrakcje czekają sobotniego wieczora na gości Muzeum Odry przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, gdzie będzie można m.in. wejść do kotłowni holownika parowego Nadbor, maszynowni dźwigu pływającego Wróblin i na zabytkową barkę towarową Irena. A jeśli już będziecie w tych okolicach, możecie zajrzeć do Radia Luz, gdzie dostaniecie szansę na debiut spikerski, podglądanie radia od środka i poznanie radiowego zabytku, czyli kabiny audiometrycznej, która najpierw służyła inżynierom dźwięku na PWr, a teraz jest "dziuplą", w której nagrywane są teksty lektorskie. Radio zaprasza od 21 do 3.