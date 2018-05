Tegoroczne European Start-up Days były trzecią edycją wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach. W konkursie Start-up Challenge wzięło udział ponad 100 startupów z 6 kategorii. Urządzenie wrocławskiej firmy – Genomtec ID – zdobyło nagrodę "Start-up Challenge Winner” w kategorii Health & Biotechnology (z ang. zdrowie i biotechnologia).

Firma stworzyła mobilne laboratorium wielkości smartfona, które w ciągu zaledwie 20 minut jest w stanie identyfikować wirusy, bakterie, mutacje genetyczne i grzyby.

– Zdobycie nagrody "Start-up Challenge Winner” pokazuje, jak wielkie zapotrzebowanie i możliwości biznesowe stoją przed mobilną diagnostyką molekularną – mówi Miron Tokarski, twórca i naukowiec Genomtec.

I dodaje: – Na świecie nie ma takich rozwiązań. Już wkrótce zdiagnozowanie boreliozy, zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci, wirusowego zapalenia wątroby typu B czy zakażenia gronkowcem złocistym będzie kwestią minut, a nie długich godzin.

Badania wirusów i bakterii

Genomtec SA to spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Skupia genetyków, konstruktorów i biologów. Pierwsze testy nowego urządzenia rozpoczną się w tym roku. Zastosowanie Genomtec ID nie ogranicza się jedynie do ludzkiej diagnostyki.

Urządzenie pozwala na szybką, tanią oraz mobilną identyfikację mikroorganizmów także w badaniach zwierząt, rolnictwie, przemyśle spożywczym. Może mieć również zastosowanie przy kontroli skażeń środowiska. Wystarczy nanieść kroplę materiału biologicznego, np. krwi, śliny czy moczu na kartę reakcyjną i umieścić ją w analizatorze. Urządzenie automatycznie przeprowadzi badanie i poda wynik albo prześle go na maila.