Do księgarń trafił właśnie unikatowy album „Miasta Dolnego Śląska na fotografii lotniczej” wydany przez Via Nova. Każde ma podwójny portret. Czarno-białe są dziełem pracowników firmy Hansa Luftbild, którzy w latach 20. i 30. ubiegłego wieku wykonywali tzw. ukośne zdjęcia lotnicze (w przeciwieństwie do robionych automatycznie zdjęć fotogrametrycznych nie są płaskie, pokazują obraz przestrzenny), a kolorowe panoramy robił przez ostatnich kilka lat znakomity fotograf Stanisław Klimek.

Postanowiliśmy pokazać kilka bliźniaczych fotografii wrocławskich, bo zmiany, którym podlega przestrzeń miejska, bywają zaskakujące. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy Stare Miasto, dziś wyspy Piasek, Młyńską, Słodową i Daliową.

Pracować czy leniuchować – oto jest pytanie

Przedwojenna Sandinsel (B – na zdjęciu) jest gęsto zabudowana, elegancka głównie od frontu, wzdłuż Neue Sandstrasse, dziś ul. św. Jadwigi. Z góry w oko wpada najpierw kompleks kościoła i klasztoru Augustianów (nr 6 i 7) oraz dawna willa sławnego architekta Carla Ferdinanda Langhansa z 1824 r., później zamieniona na hotel Oderschloss, a od 1921 r. Instytut Europy Wschodniej (nr 13). Ale i tak Sandisel nie robi wrażenia wyspy dla hedonistów, bo skromna zabudowa rzemieślnicza daje wyraźny sygnał, że „tu trzeba pracować”. W latach 30. planowano wyburzyć kilka domów po zachodniej stronie, między Schleussegasse (Wodną) a Annengasse (św. Anny), żeby postawić w tym miejscu monumentalny dom akademicki, jednak wojna była szybsza.

Z kolei Piasek na współczesnym zdjęciu wręcz wabi leni. Wyspa wydaje się sterylna, to „pawi ogon” Wrocławia, z awangardowymi dziełami sztuki, starannie zaprojektowaną zielenią, błyszczącą w dzień i w nocy. Żywy pomnik „Arena” (nr 16) Jerzego Beresia jest pamiątką po słynnym Sympozjum Plastycznym Wrocław 70, choć czekał aż 40 lat na dokończenie. Sympozjum rozsławiło Wrocław. Wymieniane jest w podręcznikach historii sztuki i encyklopediach (jako pierwsza manifestacja sztuki konceptualnej w Polsce), uczestniczyła w nim czołówka polskiej awangardy. Mieli zrobić projekty dzieł dla przestrzeni miejskiej. Projekty powstały, ale tylko Jerzy Bereś doczekał się realizacji swojego pomysłu. To skomplikowana kompozycja w okręgu, którego połowa jest wybetonowana, a druga obsadzona sześcioma młodymi drzewkami. Bereś zaplanował też ustawienie w kręgu jednoosobowej ławki (jako miejsca kontemplacji i odosobnienia), a poza kręgiem ławek parkowych.

Natomiast przedwojenna Wyspa Młyńska (C) wyglądałaby jak park przemysłowy, z fabrycznym kominem w roli dominanty, ale elegancji dodali studenci. Okazały gmach stojący nad rzeką (nr 12) składa się z dwóch budynków – jeden wzniesiono w 1875 roku według projektu mistrza murarskiego Carla Paula, drugi dobudowano do niego w 1926 roku.

To dawna siedziba katolickiej korporacji studenckiej Rheno-Palatia, zrzeszającej kształcących się we Wrocławiu studentów z Nadrenii-Palatynatu, wzniesiona z ich funduszy. Korporanci mieli do dyspozycji stołówkę, pokoje sypialne, kuchnię, salę bankietową i nawet mały browar. Kiedy Hitler zakazał działalności wszystkim studenckim stowarzyszeniom, budynek został sprzedany korporacji rzeźników.

Prawie niezniszczony przetrwał II wojnę światową, odrestaurowany w 2000 r. został zamieniony na hotel Tumski, z barką-restauracją zacumowaną na stałe przy nabrzeżu. I tradycja studencka wróciła, bo zaczęli tu organizować komersy członkowie istniejącej do dziś korporacji Rheno-Palatia. Mają fantazję (młody narybek), więc wrocławianie mieli okazję zobaczyć jedną z tradycyjnych zabaw korporacyjnych – przepłynięcie Odry wpław z kieliszkiem szampana lub szklanką piwa na głowie.

Jak tu pusto o poranku

Wyspa Daliowa (A) wygląda pusto nawet na archiwalnej fotografii. Malutka i sztuczna, jest kawałkiem wyspy Piasek oddzielonym podczas budowy Śluzy Piaskowej (nr 5) na Odrze Południowej. Pierwsza śluza, która powstała w 1792 r., była drewniana, ale trzydzieści lat później już ją wymurowano. Do końca XIX w. przeszła kilka modernizacji – dostała stalowe, nitowane wrota i została uszczelniona za pomocą cementu portlandzkiego, wówczas nowinki budowlanej. Pierwszy budynek na zdjęciu archiwalnym należał do obsługi śluzy, znajdowały się w nim pomieszczenia dla wartownika oraz mieszkania.

Dzisiaj na Daliowej jest tylko zieleń i przedziwne dzieło sztuki (nr 15) – instalacja „Nawa” Oskara Zięty, zbudowana z 35 lustrzanych łuków o wysokości 4,5-7,5 m. Tworzy przejście, nawę łączącą rzekę i miasto, naturę i architekturę. Śluza też już nie śluzuje, jest otwarta, stała się kanałem wodnym. Generalnie przyjemne miejsce na odpoczynek.