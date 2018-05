Rozmowa z Agatą Roczniak, modelką na wózku, członkinią rady Black Butterflies – Fundacji Ewy Minge, przewodniczącą Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Karolina Kijek: „Rząd zaproponował pomoc rzeczową. Odpowiadam: wypłaćmy pensję Jarosławowi Kaczyńskiemu w formie karmy dla kota. Czemu chcę gotówkę? Żeby wydać pieniądze na to, czego chcę i potrzebuję” – napisała paraolimpijka, aktywistka i trenerka motywacyjna Karolina Hamer. Kilka dni temu na Facebooku udostępniła pani jej zdanie o sytuacji osób z niepełnosprawnością.

Agata Roczniak: Bo całkowicie się z nią zgadzam. Pieniądze, o które obecnie toczy się walka w Sejmie, są pewnym symbolem – chodzi o samostanowienie. O to, żeby traktowano nas jak pełnoprawnych członków społeczeństwa.

Tymczasem rząd chowa głowę w tabelkach z zaopatrzeniem medycznym. A powinien porozmawiać z nami, bo cały czas powtarzamy: „Nie chcemy pieluchomajtek, nie potrzebujemy ich”. Rządzący mają z kim rozmawiać, bo około 12 proc. osób w Polsce, czyli średnio co dziesiąta, jest niepełnosprawnych.

Nie, przepraszam, chciałam powiedzieć: jest osób z niepełnosprawnością.

?

– Wpajam sobie tę terminologię. Bo niepełnosprawność nie determinuje, nie opisuje całego człowieka, tylko jakiś jego aspekt. Więc dobrze, że „osoba z niepełnosprawnością” powoli zastępuje „osobę niepełnosprawną”.

Bardzo wkurzają mnie też, na szczęście rzadko spotykane, określenia typu „inwalida” czy „kaleka”. I jeszcze słowo „nieszczęście” w kontekście niepełnosprawności.

Ostatnio na ulicy zaczepił mnie człowiek, pytając: „A jakie nieszczęście cię spotkało, że jesteś na wózku?”. Zamiast odpowiedzieć, skupiłam się na semantyce: „Ale o jakim nieszczęściu pan mówi? Ja jestem szczęśliwą osobą”. Trochę się speszył: „A co się pani stało?”.

Na fali protestów i strajku okupacyjnego „niepełnosprawny” staje się powoli nieodpowiednią terminologią. Może za jakiś czas przyjdzie moment na zmianę nazwy naszej Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych? Nazwa wynika bowiem z ustawy.

Rada, której jest pani przewodniczącą, wspiera postulaty rodziców i osób z niepełnosprawnością, którzy protestują w Sejmie.

– 500 zł, o które walczą, to według mnie minimum. Są przecież też rodzice, którzy mają dwoje dzieci z niepełnosprawnością.

Ja tak naprawdę zarabiam, pracując na swoją niepełnosprawność: na rehabilitację, na basen, na asystenta. Ten pomaga mi np. wsiąść do samochodu, który już prowadzę sama. Gdy wysiadam, syn wyciąga z bagażnika wózek, używając specjalnego dźwigu. Czasem ludzie podchodzą i pytają: „Na czym polega to urządzenie? Mój rodzic gorzej chodzi, może też będziemy potrzebować. Gdzie to kupić? Jak sfinansować?”. Gdy im odpowiadam, mówią: