Taxify to aplikacja służąca do zamawiania przewozu osób przez nielicencjonowanych kierowców. Działa podobnie jak Uber, dlatego staje się dla niego coraz większą konkurencją. Firma została założona w 2013 r. w Estonii przez Markusa Villiga, który miał wówczas raptem 19 lat.

Początkowo miała obsługiwać Tallin. Z czasem doszły kolejne miasta, których liczba wynosi obecnie ponad 40. Taxify jest dostępne w 25 krajach, m.in. na Litwie, Białorusi, w Czechach, RPA czy Meksyku.

W ubiegłym roku liczba pasażerów, którzy zamówili transport za jej pomocą wzrosła 10-krotnie. Łącznie użytkowników Taxify jest już ponad 10 mln. Do tego trzeba doliczyć 500 tys. kierowców.

Zniżki dla wrocławian

W 2016 r. firma weszła ze swoją usługą do Polski. Najpierw do Warszawy, później do Krakowa, a od 17 maja nielicencjonowani kierowcy jeżdżą również po Wrocławiu.

– Jako jedno z największych miast w Polsce Wrocław był dla nas oczywistym kolejnym krokiem w rozwoju aplikacji. To miejsce tętniące życiem, ośrodek kulturalny i akademicki, przez co zapotrzebowanie na usługi ridesharingowe jest tutaj ogromne – tłumaczy Alex Kartsel, Country Manager Taxify Polska.