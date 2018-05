Zgodnie z przyjętą uchwałą Bank Zachodni WBK będzie się teraz nazywał Santander Bank Polska. Jego siedzibą rejestrową dotychczas był Wrocław, ale wkrótce będzie to Warszawa. Zwykłe placówki banku oczywiście pozostają w stolicy Dolnego Śląska.

BZ WBK od 2011 roku należy do międzynarodowej Grupy Santander. Zmianę nazwy planowano jeszcze za kadencji ówczesnego prezesa, a obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, jednak wówczas nie uzyskano zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

–Wraz ze zmianą nazwy i identyfikacji wizualnej stajemy się bogatsi o międzynarodowy wymiar marki Santander oraz długoletnią tradycję i siłę Grupy – mówi Gerry Byrne, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Jak podkreśla Michał Gajewski, prezes zarządu BZ WBK, zmiana marki pozwoli lepiej komunikować nowoczesność firmy i postępy transformacji cyfrowej: – Będziemy mogli oferować też nowe, innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że klienci będą jeszcze łatwiej, bardziej efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz rozwijać swoje firmy – mówi.

Czy klienci odczują zmianę?

BZ WBK zaznacza, że w związku z rebrandingiem klienci nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN. Do czasu zarejestrowania zmiany nazwy banku w Krajowym Rejestrze Sądowym adresy strony internetowej oraz stron do logowania do bankowości internetowej i mobilnej pozostają takie same jak dotychczas.