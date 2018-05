"Minął wczoraj 28. dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców – opiekunów, tych, których codziennie mijasz przechodząc korytarzem sejmowym" – pisze w liście do Mirosławy Stachowiak-Różeckiej Dominik Kłosowski. – "Pytam Cię w ich imieniu: co zrobiłaś jako posłanka zasiadająca w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka polskiego sejmu, by umożliwić normalne, godne życie polskim niepełnosprawnym i opiekującym się nimi najbliższymi? Normalne i godne życie, to takie, w którym niepełnosprawny i jego rodzic – opiekun mogą, jak wszyscy inni, wybrać się czasem do kina lub restauracji.

Czy naprawdę problemem jest załatwienie po 500 złotych dla takich rodzin? Pieniędzy nie powinno zabraknąć – przecież wystarczy nie kraść, zapewniała niedawno premier Beata Szydło.

Główny Urząd Statystyczny informuje o dobrej kondycji gospodarki - w czym więc problem? Jako posłanka głosowałaś niedawno za projektem przewidującym całkowity zakaz aborcji - także z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Skąd więc ten brak zrozumienia dla potrzeb urodzonych i żyjących osób niepełnosprawnych?