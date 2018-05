Rozmowy o utworzeniu koalicji są prowadzone od wielu miesięcy. Przyspieszyły, gdy Platforma w wyborach prezydenckich postawiła na byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od wyborczej współpracy z kandydatem PO we Wrocławiu odżegnały się zarówno Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i ruchy miejskie czy obywatelskie. To stworzyło szansę na wyłonienie innego kandydata, który byłby dla wyborców opozycji alternatywą dla Ujazdowskiego.

Samorządowcy Dutkiewicza, Nowoczesna i SLD porozumiały się już nawet co do podziału miejsc na wspólnych listach wyborczych do rady miasta. Uczestnicy rozmów uzgodnili, że ich kandydatem na prezydenta Wrocławia będzie Jacek Sutryk, miejski urzędnik, dyrektor departamentu spraw społecznych.

W poniedziałek wieczorem zarząd dolnośląskiej Nowoczesnej wycofał rekomendację w wyborach prezydenta miasta dla Michała Jarosa, posła tej partii. Jednocześnie jej władze regionalne zadeklarowały przystąpienie do koalicji z Rafałem Dutkiewiczem i SLD oraz poparły kandydaturę Sutryka. Obie decyzje zapadły jednogłośnie.

– Jaros nie gwarantuje włączenia się w walkę o zwycięstwo z kandydatami Platformy i PiS. Sutryk jako wspólny kandydat nasz, ratusza i lewicy ma realne szanse na drugą turę wyborów – mówili działacze Nowoczesnej.