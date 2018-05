W uroczystej inauguracji budowy udział wziął minister transportu Republiki Czeskiej Dan Toka. Polskę reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym potwierdzeniem doskonałej współpracy Polski i Czech w dziedzinie infrastruktury i transportu. Bardzo się cieszę, że nasi czescy partnerzy konsekwentnie realizują budowę autostrady D11. Chcę zapewnić, że po naszej stronie istnieje równie wielka determinacja do ukończenia drogi ekspresowej S3 aż do polsko-czeskiej granicy w Lubawce - podkreślił minister Adamczyk cytowany przez Polską Agencję Prasową.

- W tym roku rozpoczniemy budowę odcinka piętnastokilometrowego z Hradca do Smiric. Wspólnie zbudujemy ponad 22 kilometry nowej autostrady D11 - powiedział Dan Tok serwisowi novinky.cz. Jak zapowiedział, budowa ma zakończyć się w roku 2021.

Do tej pory do użytku oddana jest trasa D11 między Pragą a Hradec Kralove, dalsze - w stronę Polski - czekają na realizację. Z kolei po naszej stronie wszystkie odcinki drogi S3 na północ od Bolkowa są już w budowie lub oddane do ruchu, a transgraniczny odcinek Bolków - Lubawka jest na etapie przetargu.