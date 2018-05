Kolejny zwrot akcji w sprawie budowy koalicji dla Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie. W poniedziałek zarząd dolnośląskiej Nowoczesnej jednogłośnie poparł wystawienie do rady miasta wspólnej koalicyjnej listy ze środowiskiem Rafała Dutkiewicza i SLD. Ich wspólnym kandydatem na prezydenta Wrocławia miał zostać Sutryk.

We wtorek spotkał się zarząd krajowy .N i wydawało się, że akceptacja dla tego scenariusza będzie tylko formalnością. Tak się jednak nie stało. W Warszawie nie zapadły żadne decyzje. Zarząd przyjął do wiadomości stanowisko dolnośląskiej .N o budowie koalicji i stanowisko Michała Jarosa. Poseł na zwołanej we wtorek konferencji zapowiedział, że o fotel prezydenta będzie walczył dalej i dalej jest kandydatem Nowoczesnej.

– Rekomendowała mnie na to stanowisko przewodnicząca Katarzyna Lubanuer i szefowa klubu parlamentarnego Kamila Gasiuk-Pihowicz i tylko krajowy zarząd partii może w tej sprawie podjąć decyzję – podkreślał Jaros, który wciąż jest kandydatem .N