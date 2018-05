Pomysłodawcą serialu jest laureat Paszportu Polityki, jeden z najlepszych reżyserów kina niezależnego w Polsce, scenarzysta i autor głośnych spektakli teatralnych, tj. „Made in Poland”, „Osobisty Jezus” i „Hymn narodowy”.

O każdej jego premierze jest głośno, bo Wojcieszek nie boi się być kontrowersyjny i bezkompromisowo opisuje naszą rzeczywistość. Taki też ma być jego najnowszy serial kryminalny zatytułowany „Czarne pola”. Mają w nim zagrać aktorzy z Legnicy, bo reżyser współpracuje z tamtejszym teatrem.

By projekt mógł być zrealizowany, twórcy muszą nakręcić półgodzinny pilotażowy odcinek pt. „Zdrowaś Mario”. Minimum potrzebują 15 tys. zł – na same zdjęcia. Jeśli zbiorą 25 tys., nagranie będzie mogło być poddane profesjonalnej korekcji obrazu i dźwięku. W przypadku wpłacenia 35 tys. zespół będzie stać, by wypreparować na potrzeby sceny prosektoryjnej ”elegancko pokiereszowanego trupa” i wypłacenie minimalnych stawek dla aktorów i ekipy.