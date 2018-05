O tym, że w .N dojdzie do wymiany kandydata na prezydenta, pisaliśmy w „Wyborczej” już kilkanaście dni temu. Zgodnie z zapowiadanym przez nas scenariuszem zarząd .N wycofał rekomendację udzieloną w marcu posłowi tej partii Michałowi Jarosowi. Po rozmowach ze środowiskiem obecnego prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza zadecydowano o wystawieniu z nim i SLD wspólnej listy kandydatów do rady miejskiej i wsparciu w staraniach o prezydenturę we Wrocławiu wskazanego przez Dutkiewicza Jacka Sutryka, obecnie dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w magistracie.

- Michał nie gwarantuje nam włączenia się w walkę o zwycięstwo z kandydatami Platformy, Kazimierzem Ujazdowskim i PiS, Mirosławą Stachowiak-Różecką. Sutryk, jako wspólny kandydat nasz, ratusza i lewicy jest realnym pretendentem do drugiej tury wyborów - mówił tydzień temu „Wyborczej” jeden z działaczy .N.