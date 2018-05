Przebudowa ulicy Parafialnej to część inwestycji na południu Wrocławia wartej ponad 5,7 mln zł. Przebudowano jezdnię i chodniki, dodano ścieżkę rowerową, stanęło nowe oświetlenie LED, a na drodze wymalowano świeże pasy. Więcej o remoncie przeczytasz tutaj.

Przy wyremontowanej ulicy Lidl wybudował kolejny ze swoich sklepów. Otwarcie zaplanowano na czwartek 17 maja.

- Mamy w okolicy już kilka Biedronek, ale do Lidla mieszkańcy Ołtaszyna musieli do tej pory jeździć na al. Armii Krajowej, przez często zakorkowaną ulicę Borowską. Cieszę się, że teraz będziemy mieć bliżej, bo w Lidlu oprócz jedzenia można też znaleźć fajne akcesoria ogrodowe i tanie ubrania dobrej jakości. No i może kolejki w osiedlowych Biedronkach będą teraz trochę mniejsze - mówi Małgorzata, która mieszka na Ołtaszynie.

Z okazji otwarcia przez dziesięć dni (do 27.05) ceny w Lidlu przy Parafialnej będą niższe od regularnych. Za świeże owoce zapłacimy przynajmniej 25 proc. mniej niż zwykle, tańsze będą też warzywa - na przykład za kilogram czerwonej papryki zapłacimy 4,99 zł, a kilogram pomidorów będzie kosztował 2,99 zł.