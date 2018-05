To już siódma edycja wydarzenia, jego formuła pozostaje niezmienna, polega na publicznym czytaniu fragmentów książkowych premier i nowości przez aktorów zaproszonych do udziału w Nocy. W tym roku obok Mateusza Kościukiewicza, Wiktora Zborowskiego, Zofii Wichłacz i Magdy Kumorek pojawią się także m.in. krytyczka literacka Justyna Sobolewska i telewizyjny lektor Tomasz Knapik.

Hasło tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury to „Obcy”.

– Jednym z największych problemów współczesnego świata jest pogłębiająca się obcość. Nie mam na myśli wyłącznie polityki, która przejechała po nas jak walec, sprawiając, że jesteśmy podzieleni jak nigdy dotąd. Bo warczymy na siebie także w sklepie, kolejce do apteki, wchodzimy do taksówki jak na pole bitwy, kłócimy się z rodziną przy świątecznym stole. A ponieważ literatura najszybciej reaguje na takie zjawiska, skontaktowałem się z wydawcami, pytając o tytuły i autorów, którzy mogliby wpisać się w tę formułę. Okazało się, że wielu porusza te tematy. Przy czym osiem na dziesięć tekstów, których fragmenty usłyszą wrocławianie w czerwcu, to premiery, które w księgarniach pojawią się albo w czerwcu, tuż po Europejskiej Nocy Literatury, albo w lipcu i sierpniu. Ich autorzy mówią o obcości z różnych perspektyw – mówi Michał Nogaś, dziennikarz „Wyborczej”, kurator tegorocznej ENL.

Rasizm i Zagłada

Wczoraj organizatorzy ogłosili sześć punktów programu ENL. Wiadomo już, że podczas czytań usłyszymy fragment eseju Reni Eddo-Lodge, czarnoskórej brytyjskiej filozofki i socjolożki, zatytułowanego „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry” (wydawnictwo Karakter, tłum. Anna Sak).

Michał Nogaś: – Wszystko zaczęło się od postu na Facebooku, w którym Eddo-Lodge napisała, dlaczego nie chce rozmawiać z białymi o tym, czym jest rasizm i czy kolor skóry ma znaczenie. Ta impulsywna wypowiedź przerodziła się w kilkurozdziałowy esej, w którym autorka analizuje zjawisko białego przywileju, które w Wielkiej Brytanii, kraju postkolonialnym i wielokulturowym, funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Od rozmów na ulicy po wysokość płac.