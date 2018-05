Do sytuacji doszło w zeszłym tygodniu. Akwarium znajdziemy na terenie Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum w Rudzie Sułowskiej, położonego ok. 60 kilometrów od Wrocławia. Kompleks podzielony jest na kilka części, m.in. hotel, Gospodę 8 Ryb oraz skansen. W jednym z pawilonów, gdzie prezentowane są narzędzia rybackie, stoi też akwarium. Właśnie w nim znaleźć można było martwe ryby, co nie uszło uwadze zwiedzających to miejsce turystów.

- Nie był to miły widok. Tuż obok znajduje się plac zabaw, skansen odwiedza mnóstwo dzieci. A w akwarium nie wszystkie ryby były martwe, niektóre musiały pływać pośród tamtych. Nie powinno tak być - napisała nam jedna z turystek.

A przecież - jak można przeczytać na oficjalnej stronie centrum - "jednym z zadań postawionych przez Spółką Stawy Milickie jest edukacja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja historii rybactwa stawowego w Dolinie Baryczy."