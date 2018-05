– Jeżeli sąd uniewinni Tomka, to będzie najszczęśliwszy na świecie. My wszyscy będziemy. Długo na to czekaliśmy i nie wyobrażamy sobie, że zapadanie inna decyzja niż uniewinnienie – mówi Teresa Klemańska, mama Tomasza Komendy. – Mówi się, że wolne są tylko ptaki. Tomek żartuje, że on teraz będzie wolny tak jak one.

W połowie marca wyszedł z więzienia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował wtedy, że zostaje warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby na 10 lat. Nie został jednak uniewinniony z zarzutów.

Posiedzenie w Sądzie Najwyższym zaplanowano na godz. 10 w środę. Wrocławski wydział Prokuratury Krajowej złożył wniosek o wznowienie postępowania i uniewinnienie Tomasza Komendy. 42-letni mężczyzna w więzieniu spędził 18 lat. Został zatrzymany w 2000 roku, a cztery lata później skazano go prawomocnym wyrokiem za brutalny gwałt i morderstwo 15-letniej Małgosi, do którego doszło na imprezie sylwestrowej 1996/1997 w Miłoszycach. Śledczy od początku uważali, że sprawców było przynajmniej dwóch, ale jedynym zatrzymanym w tej sprawie był Tomasz Komenda. Dlatego mecenas rodziny ofiary od lat wnioskowała o wznowienie śledztwa w tej sprawie.

W listopadzie 2016 powołano w tym celu grupę składającą się z policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariusza wrocławskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. W czasie śledztwa odkryli oni, że skazany mężczyzna jest najprawdopodobniej niewinny. Przeprowadzone ponownie badania potwierdziły te przypuszczenia. Głównym dowodem przeciwko Tomaszowi Komendzie był odcisk szczęki znaleziony na ciele ofiary. Nowa ekspertyza poznańskich biegłych wykazała jednak, że ślad zębów nie mógł należeć do niego. Również przeprowadzone ponownie badania DNA i ekspertyza osmologiczna wykluczyły, że skazany był na miejscu zbrodni.