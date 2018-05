– Żałuję tego, co zrobiłem – zapewniał przed sądem Marek J. – Za dużo wypiłem, był sylwester, byłem bardzo pijany. Przepraszam za to, co się stało.

W noc sylwestrową dwóch policjantów interweniowało na ul. Traugutta, gdzie obok komisariatu policji grupa mężczyzn odpalała fajerwerki. Petardami uszkodzili radiowóz.

Funkcjonariusze chcieli ich wylegitymować, ale ci zaczęli uciekać. Gdy dogonili chuliganów i zatrzymali jednego z nich, w jednej z bram zostali zaatakowani przez grupę innych mężczyzn. Wśród nich był Marek J., który miał przy sobie kij bejsbolowy. Pobił nim policjantów – jednego uderzał w głowę, drugiego w nogi.

Po napaści wszyscy, również zatrzymany przez policjantów mężczyzna odpalający petardy, uciekli.

Po kilku dniach policja zatrzymała Marka J.

Okazało się, że ma on bogatą kartotekę: był już notowany za nielegalne posiadanie broni i amunicji, groźby, bójki, pobicia i przestępstwa narkotykowe.