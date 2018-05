Dawid Antecki: Czy to już moment, gdy dzień rozpoczyna pan od przeglądania ofert z piłkarzami proponowanymi do Śląska?

Dariusz Sztylka: Faktycznie, wkroczyliśmy w takim moment sezonu, że transferowych propozycji mniej lub bardziej realnych każdego dnia jest całkiem sporo. Otrzymujemy wiele ofert zawodników, ale od początku mamy ściśle określone pozycje i profile zawodników, których chcemy pozyskać. Mamy jasny pomysł na funkcjonowanie klubu na najbliższe lata. Nie chcemy prowadzić polityki transferowej na zasadzie „tu i teraz” lub od jednego transferowego okna do kolejnego. Mierzymy w projekt długofalowy, który zapewni Śląskowi kadrową stabilizację, z wizją co najmniej dwóch-trzech lat. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe, bo nie jesteśmy klubem, który może inwestować w zawodników duże pieniądze.

Jakie są transferowe priorytety Śląska w zbliżającym się oknie transferowym?

– Chcemy przede wszystkim, aby średnia wieku naszego zespołu była trochę niższa, ale również, żeby nie spadła jakość drużyny. Uważam, że jakość, jaką dają nasi zawodnicy, jest naprawdę duża. Indywidualnie mamy w kadrze bardzo dobrych graczy, ale seria kontuzji sprawiła, że drużyna nie mogła pokazać swoich możliwości. Zresztą ostatnie wyniki pokazują, że Śląsk potrafi punktować, a trener Tadeusz Pawłowski ze swoim sztabem dotrzeć do piłkarzy.

Długo musiał pan czekać, aby rozpocząć konkretne działania na transferowym rynku. Śląsk dopiero niedawno zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie.

– To prawda. Nie mogliśmy przez pewien czas działać i przejść do konkretów. Ale z drugiej strony byłem pewien, że ta drużyna utrzyma się w lidze i zrobi to stosunkowo szybko. Mam jednak świadomość, że potencjalni nowi zawodnicy mieli w tej kwestii mniejszą pewność ode mnie. Dziś możemy już skupić się w pełni na swoich działaniach.

Sam powiedział pan, że Śląsk nie dysponuje wielkimi pieniędzmi. Jak więc przekonać nowego piłkarza, że to we Wrocławiu, a nie na przykład w barwach lokalnego rywala z Lubina, lepiej kontynuować karierę?