Dla Bohdana Zadury będzie to już drugi Silesius w karierze. W 2011 roku dostał Wrocławską Nagrodę Poetycką za książkę roku. Tym razem przyznano mu wyróżnienie za całokształt twórczości, która obejmuje zarówno poezję, jak i tłumaczenia. Zadura jest też krytykiem literackim, redaktorem naczelnym pisma „Twórczość”. Urodzony w 1945 roku w Puławach, ma na koncie blisko trzydzieści książek poetyckich, siedem prozatorskich, sześć eseistycznych. Tłumaczył na polski m.in. twórczość Johna Ashbery’ego, D. J. Enrighta, Jurija Andruchowycza i Serhija Żadana. Od 1998 roku jest związany z działającym na Dolnym Śląsku (najpierw w Legnicy, potem we Wrocławiu, a od kilku lat w Stroniu Śląskim) wydawnictwem Biuro Literackie. To jego nakładem ukazał się m.in. ostatni tom Zadury, wydane w tym roku „Po szkodzie”. Tą książką poeta uczcił jubileusz 50 lat twórczości – tyle właśnie upłynęło od jego debiutu. Jednocześnie tomik jest trzydziestą jego publikacją w Biurze Literackim.