14-kilometrowy fragment S3 z Lubina do Polkowic zgodnie z planem miał zostać oddany w połowie czerwca. To termin kontraktowy, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła konsorcjum firm Salini i Pribex. W ubiegłym roku doszło między nimi do konfliktu i zatrzymania prac na miesiąc. Opóźnień nie udało się nadgonić. Ocenić to może każdy kierowca, który koło budowy przejedzie "starą trójką". Inwestycja wygląda, jakby wykonawca dopiero ją zaczynał, a nie kończył.

W styczniu o gigantycznym opóźnieniu na tym odcinku poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, odpowiadając na interpelację dolnośląskich posłów PiS. „Data zakończenia robót z uwzględnieniem opóźnień jest określana na dzień 30 marca 2019 r.” – napisał.

Lidia Markowska, szefowa GDDKiA, w marcu w rozmowie „Faktów Wrocław” zaklinała rzeczywistość. Zapewniała, że odcinek Polkowice – Lubin zostanie oddany w terminie: – Wszystkie działania, jakie podejmuje wykonawca, dają gwarancję, że jest to możliwe.