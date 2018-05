Aby zobaczyć zdjęcia w dużej rozdzielczości, kliknij tutaj:

Do księgarń trafił właśnie unikatowy album „Miasta Dolnego Śląska na fotografii lotniczej”, wydany przez Via Nova. Każde ma podwójny portret. Czarno-białe są dziełem pracowników firmy Hansa-Luftbild, którzy w latach 20. i 30. ubiegłego wieku wykonywali tzw. ukośne zdjęcia lotnicze, w przeciwieństwie do robionych automatycznie zdjęć fotogrametrycznych nie są płaskie, pokazują obraz przestrzenny. Z kolei kolorowe panoramy robił przez ostatnich kilka lat znakomity fotograf Stanisław Klimek.

Porównanie ich może zaskoczyć, bo miasto z jednej strony bardzo się zmienia, a z drugiej – pozostaje niezmienne. Jak mówią doświadczeni rodzice: „genu nie wydłubiesz”, więc kształt ustalony w średniowieczu wciąż jest czytelny. Pod ciosami kilofów padły mury obronne, zmieniano kształt parceli, przebijano nowe ulice. Ale żeby pozbyć się XIII-wiecznego DNA, trzeba by miasto zrównać z ziemią i od nowa zbudować. A i tak ślad by został.

Elżbieta wskaże drogę

Doskonałymi punktami orientacyjnymi w locie nad Starym Miastem są wieże. Na najstarszym widoku Wrocławia zamieszczonym w „Kronice świata” Hartmanna Schedla z 1493 roku uwagę zwracają przede wszystkim wieże katedry, kolegiaty Świętego Krzyża, Najświętszej Marii Panny na Piasku, kościoła Dominikanów, św. Elżbiety oraz Marii Magdaleny.

Na Starym Mieście dominują sylwety fary elżbietańskiej (na zdjęciu zaznaczona jako nr 1 – wieża ma ponad 91 m wysokości) i magdaleńskiej (nr 2 – 72 m), choć wieża ratuszowa (nr 3 – 66 m) też jest doskonale widoczna.

Tyle że na zdjęciu archiwalnym wieże magdaleńskie mają smukłe hełmy, zakończone gałką i chorągiewką wietrzną. Widać je jeszcze na fotografii zrobionej przez Henryka Makarewicza zaraz po kapitulacji Festung Breslau. Ale już 17 maja 1945 r. doszło do eksplozji, która zniszczyła świątynię. Nie wiadomo, co było jej przyczyną. Być może doszło do wybuchu miny albo wyleciał w powietrze skład amunicji lub magazyn benzyny. Prace konserwatorskie trwały kilkadziesiąt lat, a na hełmy wieże wciąż czekają.

I chyba się doczekają, bo miasto kończy uzupełniać szczerby w wieżowym krajobrazie. Współczesny portret Starego Miasta został zrobiony w 2009 r., więc zobaczycie na nim jeszcze „gołą” wieżę kościoła klarysek (nr 9) stojącego na pl. bpa Nankiera. Barokowy hełm, zniszczony w czasie bombardowania Festung Breslau, został zrekonstruowany w 2013 r.

Plac starego pijusa

W lokacyjnym mieście najważniejszy był rynek, we Wrocławiu zmultiplikowany, bo oprócz głównego mamy jeszcze dwa place z handlową przeszłością – Solny i Nowy Targ. Ich kształt się nie zmienił, ale są już inaczej umeblowane, co widać nawet z góry.

Popatrzcie na Solny (nr 4), już po przedwojennej modernizacji, na pierwszy rzut oka wydaje się być taki sam. Powstał około 1240 r., ma 90 arów i jest najmniejszy z wrocławskich rynków. Na przedwojennym zdjęciu widać dobrze trzy budynki. Od lewej stoi barokowa kamienica Oppenheimów (dziś po generalnym remoncie), apteka „Pod Murzynem” (obecnie m.in. siedziba redakcji „Gazety Wyborczej”) i wieżowiec Miejskiej Kasy Oszczędności (dziś bank WBK). Wieżowiec jaśnieje nowością, bo fotografię zrobiono w 1932 r., rok po otwarciu Städtische Sparkasse. Elewacja od strony placu Solnego ma siedem kondygnacji, a od strony Rynku dziewięć i ta różnica jest bardzo widoczna.

Na nową wygląda także kamienica z apteką, choć to efekt przebudowy zrobionej przez Adolfa Radinga, jednego z czołowych niemieckich architektów nurtu modernizmu. W latach 1925–1928 scalił kamienice numer 2 i 3, przebudowując całą fasadę. Patrząc na szkło i aluminium, trudno uwierzyć, że budynek ma wspaniałe XV-wieczne piwnice, a jego mury pamiętają czasy Habsburgów.