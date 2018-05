Gdy znajomi opowiadają mi o swoich wycieczkach do Kłodzka, zwykle zaczynają od spaceru przez gotycki most św. Jana. Zdobią go barokowe figury świętych i sceny z życia Chrystusa, przez co nazywany jest miniaturą praskiego mostu Karola. Choć nie zawsze był taki dostojny: w przeszłości nosił nieoficjalną nazwę „mostu na jajach”, bo zbudowano go na zaprawie z białka jaj kurzych, wapna i piasku.

Turyści chętnie spacerują też po pl. Chrobrego, który zdobi barokowa fontanna, smukła kolumna maryjna i neorenesansowy ratusz. Głowa do góry: nad wejściem widać figurki dwóch chłopców, którzy wysypują pieniądze ze skarpety do kasy miejskiej. To reklama oszczędności, ale też życzenie dobrobytu dla miasta.

Historycy sztuki wysyłają z kolei wycieczki do bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fakt, jest imponująca: długa na ponad 60 i wysoka na 20 metrów, zamyka się przepięknymi sklepieniami – siatkowym i gwiaździstym. Szczególne wrażenie robi podczas koncertów organizowanych w ramach Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej (maj–sierpień).

To miasto najciekawiej zwiedzać pod ziemią. Chodniki, które miejscowi nazywają Labiryntem, mają kilka poziomów i kilkadziesiąt kilometrów długości (a, jak mówią znawcy, wciąż nie znamy wszystkich).

Skąd się wzięły? W wąskich kamieniczkach pracowały całe rodziny, służba, czeladnicy i uczniowie. Miejsca było mało, a w dodatku nierzadko zdarzały się groźne pożary niszczące cały dobytek. Dawni mieszkańcy zaczęli więc kopać coraz większe piwnice. Niska temperatura sprzyjała przechowywaniu tam żywności, a na leżakowaniu w chłodnych piwnicach zyskiwał smak kłodzkiego piwa. Z czasem podziemnymi korytarzami dostarczano też towary – prosto do otaczających ratusz straganów. A w trakcie wojen piwnice były dobrą kryjówką.