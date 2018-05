Agata Jach, mama 16-letniego Maćka: - Maciek umierał kilkakrotnie. Miał ponad 250 napadów padaczki w ciągu kilku lat.

W szpitalu czułam się bezpieczniej niż sama z Maćkiem i podręcznikiem neurologii dziecięcej w domu. I było wygodnie: udostępniali nam ostatni boks, bo nie wiadomo, ile tam będziemy.

Kiedyś pani ordynator siedziała tam ze mną. – Całkiem dobrze to już chyba nie będzie? – ośmieliłam się zapytać. – Chyba nie – odpowiedziała. – Ale pomiędzy „całkiem dobrze” a „całkiem źle” jest jeszcze bardzo dużo miejsca dla Maćka.

Początkowo myślałam, że skoro mamy XXI wiek, to nie ma, że się nie da. Zdobędziemy pieniądze, będziemy wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne. Za pierwszy, dwutygodniowy, zapłaciliśmy z własnej kieszeni 2800 zł (dziś kosztuje już 5 tys. zł). Do drugiego dołożyli się znajomi.

Przez 16 lat, bo tyle Maciek żyje, nie trafiłam na człowieka, który nie chciałby nam pomóc. Dostać się do neurologa na NFZ nie sposób, więc pani neurolog przyjmuje nas w szpitalu. Gdy nie mogę uspokoić Maćka, lekarz rodzinny przyjeżdża do domu. Nauczyciele w Ostoi, do której Maciek chodzi, też są wspaniali i cierpliwi. Ale Ostoję założyli rodzice takich dzieci, jak Maciek. To nie państwowy ośrodek.

Państwu wydarłam wszystkie możliwe zasiłki: na dziecko, na rehabilitację, „500 plus”. Wychodzi 2 tysiące złotych. Mogłabym zostać ministrem finansów, bo utrzymywałam za to całą rodzinę. I rachunki były popłacone, i w lodówce więcej niż światło.

Nie podjęłam się pracy po urodzeniu Maćka, bo nie było na to czasu. Teraz też nie mogę, bo gdybym pracowała nawet na pół etatu, straciłabym zasiłek. Przykro mi, że jest zgoda społeczna, żebyśmy siedzieli – a w zasadzie siedziały – w domu. Bo w domu człowiek znika. Jeżeli na początku się chce, to później nie ma siły.

Szukam więc czegoś, żeby czuć się światu potrzebna. Skończyłam studia, jestem w pełni sił i chcę walczyć z tym znikaniem w domu. Kiedyś szyłam kołderki dla chorych dzieci, teraz opiekuję się bezdomnymi zwierzętami i współpracuję z kocią fundacją.

Macieja kochamy, ale musi być pod nieustanną opieką: rzuca przedmiotami, jest niespokojny, może zrobić sobie krzywdę. Tak jest od 16 lat z przerwą na sen.

Mamy teraz 16-latka na wózku za osiem tys. zł, do którego NFZ dopłacił trzy. Prosiłam znajomych o wpłaty na subkonto. Ale ile można tak ciągnąć? Zaprosiłam na demonstrację wszystkich dwustu, którzy nam pomagali. Przyszło kilku. I ja wiem, że inni nie są nieczuli, a po prostu zmęczeni.

Gdy spotykam się z koleżankami i pytają, co u mnie, opowiadam, jak Maciek się kąpie, bo to uwielbia. Kąpie się cztery razy w ciągu dnia, co najmniej godzinę. On odkręca kran, my zakręcamy, i tak dwadzieścia razy. Nigdy nie pójdzie na studia, ale mamy osiągnięcia, z których jesteśmy dumni.

Maciek nauczył się chodzić po schodach i jeść kanapkę. Po ponad 14 latach karmienia pięć razy dziennie mamy trzy posiłki z głowy, tylko zupę trzeba mu wciąż podawać.

Co będzie dalej? Maciek nie jest chory fizycznie, na pewno mnie przeżyje. Kto będzie pilnował, żeby Maćkowi nie stała się krzywda?

Stawał na rzęsach, żeby zrozumieć, co mówi, rzucając przedmiotami i krzycząc? My, metodą prób i błędów, kochając, dochodzimy do tego, o co chodzi. Ale kto obcy to zrobi?