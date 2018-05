Przebudowa Pawilonu Czterech Kopuł zakończyła się ledwie dwa lata temu. Wcześniej budynek był bardzo zaniedbany. Choć znajduje się tuż przy Hali Stulecia, którą często odwiedzają turyści i wrocławianie, nie można było go zwiedzać. Brakowało też innych pomysłów, jak wykorzystać zabytkowy kompleks wybitnego architekta Hansa Poelziga.

W 2016 roku to się zmieniło, gdy do obiektu wprowadziło się Muzeum Narodowe. Jego dyrektor Piotr Oszczanowski stworzył w pawilonie unikalną przestrzeń dla sztuki współczesnej, na prezentację której wcześniej brakowało miejsca. Okazało się, że ponad stuletnie Kopuły zbudowane na potrzeby Wystawy Historycznej w rocznicę „wojny wyzwoleńczej” z Napoleonem, doskonale współgrają z awangardowym sznytem eksponowanych tam dzieł. - Bo Poelzig był genialny. Twierdził wprawdzie kokieteryjnie, że to architektura „okolicznościowa”, ale znakomicie wytrzymała ona próbę czasu - mówił prof. Oszczanowski.