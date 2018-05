Do zdarzenia doszło 27 kwietnia około godz. 19 pod salonem fryzjerskim przy ul. Moniuszki w Bogatyni. Prokuratura, która prowadzi śledztwo, informuje, że dwie młode kobiety 18-letnia Aleksandra M. i 19-letnia ciężarna Natalia G. pokłóciły się na ulicy o swojego znajomego. Jedna z nich w pewnym momencie wyciągnęła nóż i dźgnęła ciężarną nożem. Po czym się oddaliła.

Do Natalii G., która - jak ustaliła prokuratura, jest w siódmym miesiącu ciąży, wezwano pogotowie. Kobieta trafiła do bogatyńskiego szpitala. Tam przeszła operację, lekarze zszyli ranę i przetoczyli jej krew. Po ponad tygodniu kobieta wyszła ze szpitala.

We wtorek, 8 maja, poszkodowana opublikowała post na Facebooku, w którym opisała zdarzenie i oskarżyła policję i prokuraturę o bierność. "Moja była przyjaciółka próbowała zabić mnie i moje dziecko... 2 cm dalej straciłabym córeczkę. Kawałek dalej i sama straciłabym życie. Czemu żyje? Lekarze powiedzieli że to szczęście - pisze 19-latka i pyta: "Co na to policja? Nic. Dziewczyna chodzi na wolności. Prokuratura nie chce zabrać się za sprawę bo nie spieszy im się... bogatynska policja mówi mi że przecież żyje, chodzę a dziecko żyje to powinnam się cieszyć...czyli teraz każdy z nas może chodzić z nożem i próbować zabić drugą osobę bo wiecie co uznają to za uszczerbek na zdrowiu i puszczą was wolno. Niesamowite prawda... [pisownia oryginalna]" - twierdzi.