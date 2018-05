W kwietniu 2018 wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 255 tys. pasażerów. To o 17,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

– Sukcesywny wzrost liczby pasażerów wynika z faktu, że przewoźnicy stale rozwijają i wzbogacają siatkę połączeń. W tym sezonie podróżni mają do dyspozycji już rekordowe 85 kierunków. Warto podkreślić, że znacząco rośnie liczba podróżnych zarówno na kierunkach południowych oraz na Wyspy Brytyjskie, jak i do europejskich hubów przesiadkowych i centrów biznesowych, a coraz większą popularnością cieszą się też kierunki wschodnie i północne – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Wszystko wskazuje na to, że wrocławskie lotnisko, zgodnie z prognozami, w całym 2018 r. obsłuży ponad 3,2 mln pasażerów.

Pełne samoloty

Rosną także statystki tanich linii: w kwietniu z ich oferty skorzystały ponad 182 tys. podróżnych (wzrost o 35 proc.). Linie WizzAir wzbogaciły siatkę o połączenia do Bari, Porto, Kutaisi, Bazylei Miluzy i Göteborga, a Ryanair do Aten, Faro i Podgoricy. Najpopularniejsze są wciąż kierunki południowe: Teneryfa, Mediolan, Kreta czy Malaga. Samoloty latają też pełne do Anglii, Szkocji i Irlandii.