Cztery kucyki, a na ich grzbietach - dzieci w kaskach. I jeszcze sześciu dorosłych. Taką wycieczkę można było spotkać w ubiegły weekend w Karkonoszach. Wybrali się na Czarną Kopę, a dalej na Śnieżkę. Na zdjęciu widać, że szlak, którym wędrują, jest kamienisty i wąski, większe kamienie kucyki muszą omijać. Fotografię opublikowała czeska gmina Malá Úpa z komentarzem "Świat oszalał". Sprawę komentują także internauci.

Damian Nowicki: - Chyba nie pierwszy widzę coś takiego w Karkonoszach. Jeszcze w taką pogodę? Po kamieniach? Niech zwierzęta pozostawią w spokoju. Czemu nie wlecieli z odrzutowym plecakiem?

Filip Kacprowski: - Głupota nie zna granic.

Zenon Podgórski: - Pod Śnieżką, powiedzmy w okolicach Domu Śląskiego, a nawet na samej Śnieżce powinna powstać karuzela dla dzieci, może mały tor kartingowy, wesołe miasteczko z obwarzankami, lizakami i gwizdkami, być może również jakieś minizoo. Na pewno części by to odpowiadało, reszta by się z tym pogodziła.