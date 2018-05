Frasyniuk był dziś gościem "Faktów po Faktach" w TVN 24, gdzie został zaproszony w związku z wtorkowym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, z którego wynika, że policja podczas zatrzymania nie miała prawa zakuwać w kajdanki byłego opozycjonisty. Pisaliśmy o tym tutaj.

Przy okazji Frasyniuk odniósł się do słów Jacka Żalka. W rozmowie z radiem TOK FM poseł Porozumienia i wiceszef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że rząd nie powinien spełniać postulatu protestujących w Sejmie rodzin osób z niepełnosprawnościami i dawać im po 500 zł miesięcznie w gotówce, bo traktują oni swoje dzieci jak "żywe tarcze" i "zakładników".

Frasyniuk stwierdził: - Żal, że Żalek nie dostał za to w twarz. To pokazuje potworną pogardę wobec społeczeństwa. W sytuacji niepełnosprawnych, ciężko okaleczonych dzieci i bohaterskich matek to jest podwójne chamstwo - ocenił. - Brakuje słów komentarza, cisną się same ordynarne słowa - dodał.