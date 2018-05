Rozmowa z Arturem Liebhartem*

Magda Piekarska: Tegoroczną, 15. już edycję festiwalu Millenium Docs Against Gravity, otwiera „Film o niczym”. Brzmi to jak paradoks, bo co jak co, ale dokument powinien być o czymś.

Artur Liebhart: Ten tytuł jest przykładem ewolucji filmu dokumentalnego. W rękach dobrego reżysera każdy temat może okazać się interesujący. „Film o niczym” to też parodia dokumentu. Okazuje się jednak, że tytułowe „nic” może mieć głos, może mieć coś interesującego do powiedzenia na temat naszej kultury, ziemi, na której żyjemy. A jeśli w dodatku głosem „nic” jest Iggy Pop, robi się naprawdę ciekawie. Reżyser Boris Mitic bawi się tu konwencją kina niemego, nasze spotkanie z „niczym” posuwają do przodu zaczerpnięte z niej tablice. To wszystko składa się na piękną wizualnie opowieść. Ciekawy film na rozpoczęcie festiwalu, a przy okazji znakomicie ilustruje nasze tegoroczne hasło.

To hasło to „Oderwij się”. Tak nas ta rzeczywistość męczy, że szukamy od niej ucieczki nawet w filmie dokumentalnym?

– Rozumiemy to hasło trochę w inny sposób. Jako oderwanie się od stereotypów w myśleniu, także od tego, czym może być dokument, do czego prowokuje nas właśnie „Film o niczym”. Ale podam też inny przykład. „Wielebny W” Barbeta Schroedera, opowieść o wysoko postawionym, wpływowym i szanowanym mnichu buddyjskim w Birmie, który od ponad dekady nawołuje do czystek etnicznych. Dla zachodniego widza spotkanie z nim przynosi szok, że nawet buddyzm nie oparł się bakcylowi szowinizmu i nacjonalizmu.

Czyli nie odrywamy się od rzeczywistości?

– W żadnym wypadku. W konkursie głównym, ale też we wszystkich festiwalowych sekcjach, znajdziemy wybitne dzieła, które nam tę rzeczywistość odkrywają, pokazują świat, w którym żyjemy. W „Genezis 2.0” Christian Frei i Maxim Arbugaev zadają m.in. pytanie o etykę w nauce, Hans Block i Moritz Riesewieck w „Czyścicielach internetu” – o współczesną cenzurę. Jest też film magów ekranu, jak np. Petera Mettlera, który w zrealizowanym z Emmą Davie „Stając się zwierzęciem” zaprasza nas do kinowego doświadczenia, nie do powtórzenia na małym ekranie – konfrontując nas z naturą i naturę z nami. Autor zaprasza do współpracy amerykańskiego filozofa Davida Abrama i tworzy audiowizualne, wieloaspektowe spojrzenie na tę relację.