Piotr Ż., wówczas wojewódzki radny SLD, wiceprzewodniczący dolnośląskich struktur tej partii i dr hab. socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zatrzymany został w lutym 2013 r. Prokuratura przedstawiła mu początkowo jedynie zarzut gwałtu zbiorowego. Według śledczych, wraz z kolegą, kilkukrotnie miał podać tej samej kobiecie narkotyk pozbawiający ją świadomości, a następnie brutalnie zgwałcić. „Przytrzymywali i wykręcali jej ręce, popychali, uderzali głową o stół, jednocześnie obrażając, wyzywając i poniżając, po czym wbrew jej woli kolejno odbywali z nią stosunki płciowe” – napisali śledczy w akcie oskarżenia. Wykładowca miał ją też potem szantażować, że jeśli nie będzie się mu nadal oddawać, ujawni w internecie jej intymne zdjęcia.

Oskarżony: spotkania za obopólną zgodą

Na tymczasowe aresztowanie naukowca i polityka dwukrotnie nie zgodził się jednak sąd. Sędzia, który rozpoznawał wniosek śledczych o areszt, uznał wprost, że całe oskarżenie oparte jest na zeznaniach jednej kobiety, złożonych dwa lata po rzekomych gwałtach, w dodatku niespójnych, która to kobieta dodatkowo „przejawiała nieskrywaną fascynację podejrzanym”, a do spotkań z nim dążyła sama, „przygotowując się do nich poprzez zakup odpowiedniej bielizny”. Wytknął kobiecie również fakt, że tabletka, którą rzekomo podać miał jej Piotr Ż. powodowała u niej utratę świadomości „nie tylko w trakcie spotkań z oskarżonym, ale także po nich, a nawet w czasie wielodniowych przerw między kolejnymi spotkaniami”.

Naukowiec tłumaczył nam wtedy: – Nie jestem świętym, ale i nie zbrodniarzem. To były spotkania dwojga, trojga dorosłych osób i wszystko odbywało się na nich za zgodą wszystkich obecnych.

Świadek: pytania były tendencyjne