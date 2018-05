Rudzki starał się o przywrócenie do pracy i odszkodowanie. Udało mu się uzyskać tylko to drugie. Sąd uznał jednak, że jego zwolnienie nie miało żadnych podstaw prawnych. Morawski, uzasadniając swoją decyzję, powoływał się m.in. na korespondencję mailową Rudzkiego i wywiady, jakich udzielał mediom, w których krytycznie odnosił się do polityki Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim.

– W orzeczeniu sądu można przeczytać jednak, że z momentem zatrudnienia pracownik nie traci gwarantowanej przez Konstytucję wolności wypowiedzi, oraz że dotyczy ona także krytyki pracodawcy – mówi Rudzki. – Trudno było brać na poważnie argumenty strony pozwanej. Sławomir Olejniczak [zatrudniony w TP przez Cezarego Morawskiego – przyp. red.] mówił przed sądem, że jestem intelektualnym zapleczem protestu, aktor Stanisław Melski nazywał mnie prowodyrem, a dyrektor twierdził, że mam makiaweliczną osobowość. Niezależnie od słuszności tych ocen, żaden z tych zarzutów nie znajduje odzwierciedlenia w kodeksie pracy.