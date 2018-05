1 ZDJĘCIE Uciekając policji, Robert B. jechał ponad 160 km na godz. (Fot. materiały policji)

Gdy zatrzymali go za szaloną jazdę autem w terenie zabudowanym, śledczy szybko ustalili, że Robert B. ma na koncie nieprawomocny wyrok za udział w grupie przestępczej. Wiedzieli też, że byłej żonie grozi śmiercią, a w jego domu znaleźli broń i amunicję. Mimo to prokurator zgodził się wypuścić go za niewysoką kaucją.