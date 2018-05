Dwoma jezdniami drogi ekspresowej S3 na odcinku 6,5 kilometra w kierunku Legnicy można już jeździć od poniedziałku. Trasę dla ruchu otwarto o godz. 19 i kierowcy, z autostrady A4 dwoma jezdniami i po dwóch pasach mogli dojechać do węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej.

Nowy odcinek ekspresówki S3 prowadzi do Chróstnika. Tyle że na trasie we wtorek przed południem pojawił się już problem. Od Chróstnika, niemal do granicy Lubina, trzeba stać w kilkukilometrowym korku. Ruch przełożono tu bowiem na boczną drogę, która prowadzi do starej drogi krajowej nr 3. Samochody do dyspozycji mają tylko po jednym pasie. Kierowcy podróżujący do Legnicy, chcąc uniknąć zatorów, powinni wybierać trasy alternatywne, np. przez Prochowice.

Nie ma też szans, by z węzła Legnica Południe dostać się w kierunku na Jelenią Górę. Ta nitka jest wciąż zamknięta, ale na węźle Legnica Południe otwarto inne relacje: Legnica – Wrocław – Legnica oraz Legnica – Jędrzychowice – Legnica.