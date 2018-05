Damian od pierwszego roku życia mieszkał z babcią Jadwigą, bo rodzice byli alkoholikami. Nie interesowali się nim. "Gdybym zobaczył ojca, tobym go nie poznał" - mówił chłopak czasem w rozmowach z babcią.

Dzieckiem był chorowitym. Cukrzyca, alergia, problemy neurologiczne. Od czwartej klasy podstawówki do końca gimnazjum miał indywidualne nauczanie. Przez to, że był nadpobudliwy, babcia chodziła z nim do psychologa. - Dzięki temu dużo zyskał. Dostał się nawet do technikum - opowiadała babcia. Na wszystko brał leki.

Babcia twierdzi, że raczej był domatorem i nie wdawał się w bójki. Z ciocią Elżbietą miał konflikt. Zwracała mu uwagę, że się źle zachowuje i niestosownie odzywa. - Nie lubiłem jej - zeznał przed sądem 19-latek.

Nie wie, po co do niej pojechał, przecież jej nie lubił

13 stycznia 2017 Damian pił ze swoim kolegą w domu, po czym wyszedł. Kolega poszedł do dziewczyny, on pojechał na ul. Górniczą do nielubianej cioci. - Chciałem ją odwiedzić. Nie bywałem u niej często. Nie wiem, dlaczego wtedy poszedłem do niej - tłumaczył. Opowiadał, że usiadł na kanapie, ciotka na fotelu. Oglądali film ("coś u pana Boga" - zeznawał). - Gdy film się skończył, ciotka poszła do kuchni, wtedy mi wpadło do głowy, żeby ją zgwałcić. Nie współżyłem wcześniej z kobietą. Nie wiem, skąd mi się wziął ten pomysł - tłumaczył.