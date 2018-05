Rozbiórka biurowca z przełomu lat 80. i 90. rozpoczęła się w listopadzie zeszłego roku. Gruz został uprzątnięty i od tego tygodnia prowadzone są już wykopy pod nową inwestycję.

Budynek powstanie przy Armii Krajowej 46A i Nyskiej 83-85. Będzie miał grafitową elewację i kształt litery c, z dziedzińcem od strony ul. Pięknej. W najwyższej części ma liczyć dziewięć kondygnacji, niższa będzie sześciopiętrowa. To na niej zaaranżowany zostanie zielony dach, na który wychodzić się będzie z dwóch przyległych mieszkań. Dla ich właścicieli przewidziano tam rozległe, bo ponad 60-metrowe tarasy. Reszta obsiana zostanie trawą. - Niestety dach nie będzie ogólnie dostępny dla mieszkańców, bo nie mieliby jak tam wejść. Dlatego zieleń ma pełnić funkcję głównie estetyczną - wyjaśnia Przemysław Jakubowski z Tescom.

Każde mieszkanie będzie jednak miało balkon o powierzchni od 3 do nawet 26 m kw., którą odgradzać ma przeszklona balustrada, tak by poszczególne pokoje były dobrze nasłonecznione. Mieszkańcy będą też mogli odpoczywać na patio, gdzie zasadzone zostaną drzewa, krzewy i trawa. Nie będzie to jednak duża przestrzeń, bo przez dziedziniec wjeżdżać się będzie do garażu podziemnego uliczką od strony ul. Nyskiej. Przewidziano tam też kilka naziemnych garaży i stanowisk postojowych. W sumie w ramach całej inwestycji zaplanowano 264 miejsca dla samochodów.