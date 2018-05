Remigiusza Cedzidło prawe kolano zaczęło boleć trzy lata temu. Codziennie jeździł na rolkach i myślał, że to z powodu zbyt częstych treningów. Dopiero, kiedy przewrócił się na schodach i ból w nodze się nasilił, poszedł do lekarza. Dwa lata temu usłyszał diagnozę: guz olbrzymiokomórkowy.

Nowotwór miał 6 cm, ale zajął tylko rzepkę, dlatego bez problemu można było go usunąć. - Standardowo po wycięciu guza wykonuje się uzupełnienie loży po nim przeszczepami kostnymi, materiałem kościozastępczym bądź stosuje się endoprotezy. W tym wypadku nie umożliwiłoby to jednak pacjentowi normalnego funkcjonowania - mówi prof. Szymon Dragan, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jego syn i pracownik tej samej kliniki dr Szymon Dragan podsunął pomysł, by przeszczepić pacjentowi cały aparat wyprostny, czyli nie tylko rzepkę, ale także przylegające do niej narządy. - Nowotwór w tej lokalizacji jest bardzo rzadki. W ciągu ostatniego wieku w literaturze zostało opisanych 150 takich przypadków. I tylko raz przeprowadzono przeszczep, który przywrócił pacjentowi pełną sprawność. Miało to miejsce kilka lat temu w Indiach - mówi dr Dragan.