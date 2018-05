Tylko na studia stacjonarne pierwszego stopnia Uniwersytet Przyrodniczy przyjmie ponad 2,5 tysiąca osób. Na pięciu wydziałach uruchomiono 27 kierunków.

Niezmiennie najpopularniejszym kierunkiem jest weterynaria (osiem osób na jedno miejsce). I nic dziwnego: to jeden z najlepiej wyposażonych wydziałów w kraju, który dzięki współpracy z klinikami weterynaryjnymi mocno stawia na zajęcia praktyczne. Wśród specjalizacji m.in. chirurgia, rozród, endokrynologia onkologia czy - rzadka na polskich uczelniach - stomatologia i neurologia zwierząt.

- Studiowanie weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym to także możliwość poznania najnowszych technik i metod diagnostycznych oraz zabiegowych. Studenci uczą się np. w pracowni symultanicznego procesu nauczania USG u dużych zwierząt. Jednocześnie 5 osób pracuje tam pod kierunkiem nauczyciela wykonuje USG, a cały proces studenci mogą śledzić na tabletach i telefonach - mówi Jolanta Cianciara, rzeczniczka UP we Wrocławiu.