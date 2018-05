Zniszczone kamienice, nieremontowane podwórka, brak zieleni, miejsc rekreacji i oferty spędzania wolnego czasu, wandalizm, niska aktywność społeczna, spore bezrobocie i ubóstwo – to obraz Przedmieścia Oławskiego, które przez urzędników magistratu zostało uznane za najbardziej zdegradowany obszar we Wrocławiu. Czy faktycznie ich diagnoza jest słuszna, o to ratusz do końca maja będzie pytał mieszkańców miasta. Konsultacje są mu potrzebne, by przygotować nowy Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi ustawy z października 2015 r.

Przedmieście Oławskie, które razem z Nadodrzem, urzędnicy od lat próbują zmienić, nie są jedynymi osiedlami, gdzie jakość życia pozostawia wiele do życzenia. Innym przykładem jest podzielone na dwie strefy osiedle plac Grunwaldzki: w jednej, koncentruje się życie akademickie Wrocławia, natomiast druga to tereny mieszkaniowe z XIX i XX w. „W przeważającym stopniu – jak napisali urzędnicy – wymagające przeprowadzenia gruntownej modernizacji”. Podobnie jest na Przedmieściu Świdnickim, które z jednej strony się rozwija dzięki m.in. nowym biurowcom, galerii handlowej, instytucjom kulturalnym, a z drugiej – w rejonie ul. Stawowej, Gwarnej, Kołłątaja „pojawiają się deficyty związane ze stanem technicznym zabudowy mieszkaniowej czy trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej”.