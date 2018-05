- 70 lat to dużo dla człowieka, ale niedużo dla państwa. Przez te lata przeszliśmy jednak bardzo długą drogę: zaczynaliśmy od 600 tys. Żydów w kraju i wojny o niepodległość. Dzisiaj mamy 9 mln mieszkańców i jesteśmy centrum nauki, kultury, technologii i innowacji – mówiła Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce.

Na pl. Wolności w niedzielę po południu świętowało ok. 500 osób. Trzymali flagi Polski, Izraela, a także banery: "Mój dom jest twoim domem". Był też prezydent Rafał Dutkiewicz, który objął obchody honorowym patronatem.

Antysemityzm się podniósł

- Chcemy wykazać głęboki szacunek w stosunku do państwa Izrael i wielowiekowej kultury narodu żydowskiego. Ale zebraliśmy się i po to, żeby wyraźnie i jednoznacznie przeciwstawić się wciąż żywym w Polsce aktom antysemityzmu - zaznaczył Dutkiewicz. - Antysemityzm był zawsze czynem cuchnącym i haniebnym. Także we Wrocławiu zdarzyły się rzeczy haniebne, które nie powinny mieć miejsca: na rynku spalono niedawno kukłę Żyda. Każdy z nas powinien się więc zastanowić, czy nie zgrzeszył w tej sprawie „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”. Podkreślam: zaniedbaniem. Musimy pracować i myśleć w taki sposób, żeby takie rzeczy nie miały w Polsce miejsca.