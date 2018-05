We Wrocławiu na Żernikach, Sołtysowicach i Lipie Piotrowskiej mają powstać trzy nowe przedszkola. Każde z nich z co najmniej ośmioma oddziałami, dla 200 maluchów. Nie wiadomo jeszcze, czy placówki będą miały profil sportowy, muzyczny, czy dietetyczny dla dzieci z alergią. Pewne jest jednak to, że przedszkoli nie wybuduje miasto. Zrobią to prywatni przedsiębiorcy na gminnych gruntach.

Ratusz właśnie ogłosił przetarg na oddanie ich w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Nie za darmo. Na Żernikach cena wywoławcza wynosi 930 tys. zł, na Sołtysowicach – 1,420 mln zł, zaś na Lipie Piotrowskiej niewiele ponad 1 mln zł. Prywatni przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami muszą je rozpocząć 1,5 roku od nabycia terenu, a skończyć – 1,5 roku później.

Każda z tych placówek: na Żernikach przy ul. Skrzetuskiego i Rezedowej, na Sołtysowicach przy ul. Bagatela i Lekcyjnej, i na Lipie Piotrowskiej przy ul. Cynamonowej i Anyżowej, ma być publiczna. Rodzice nie muszą się więc martwić o opłaty, bo gmina przekaże na nie pełną dotację. Zresztą już dzisiaj każdy z przedsiębiorców musi wypełnić oświadczenie o zapewnianiu dzieciom bezpłatnego nauczania, realizacji w przedszkolach podstawy programowej i rekrutacji zorganizowanej na zasadzie powszechnej dostępności.