Kradzieży dokonano w trakcie szabatu. Łupem złodziei padły chusta modlitewna talit, biała, z niebieskimi paskami, na której był srebrny pasek oraz tefilin, czyli dwa pudełka skórzane zrobione z jednego kawałka skóry koszernego zwierzęcia. Znajdowały się w nich zwitki pergaminu z zapisanymi cytatami z Tory. Oba przedmioty były trzymane w materiałowych, białych pokrowcach zdobionych haftowanymi granatami.

– Nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś kradnie coś, czego używa się do modlitwy. Po drugie: nie ma nic wyjątkowego w tych przedmiotach, takich rzeczy używają wszyscy Żydzi – pisze rabin w mediach społecznościowych. – One tylko dla mnie są wyjątkowe, mają ogromne znaczenie. Mój dziadek, który przeżył Holokaust, kupił mi tefilin dwadzieścia jeden lat temu. Z kolei dziadkowie mojej żony Danielle podarowali mi srebrną dekorację do talitu przed naszym ślubem. Nie obchodzi mnie, kto to zrobił ani dlaczego, chcę tylko odzyskać moje rzeczy.