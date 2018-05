Żeby uwolnić paralotniarza z wysokości około 10 metrów, ratownicy musieli użyć specjalistycznych środków i linowych technik alpinistycznych. Dwa lata temu było piętnaście takich interwencji, rok temu „zaledwie” pięć. – To jakieś dziesięć procent naszych wezwań, na szczęście żadne z nich nie dotyczyło słupów wysokiego napięcia czy innych konstrukcji – mówi Michał Barski z GOPR Karkonosze. – Może to wygląda nawet i zabawnie, ale to bardzo niebezpieczne sytuacje. W zeszłym roku mieliśmy przypadek uszkodzenia kręgosłupa.

Jego zdaniem popularność tego sportu bardzo wzrosła: – W ciągu ostatnich pięciu lat w powietrzu pojawiło się o sto procent więcej paralotniarzy. Najwięcej osób lata, gdy jest ciepło i jest lekki wiatr, ale są i tacy, którzy latają zimą. Oni generalnie mają dobre umiejętności, czasem tylko zawodzi ocena sytuacji albo jakaś inna rzecz.